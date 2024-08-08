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Giriş Tarihi: 8.8.2024 13:32 Son Güncelleme: 8.8.2024 14:10

Bakan Yumaklı duyurdu! Aydın ve Muğla'daki yangınlar kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Aydın'ın Söke ilçesi ve Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangınlarının havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucunda kontrol altına alındığını açıkladı.

AA
Bakan Yumaklı duyurdu! Aydın ve Muğla’daki yangınlar kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Aydın'ın Söke ve Muğla'nın Milas ilçelerindeki orman yangınlarının kontrol altına alındığını belirtti.

Yumaklı, söz konusu yangınlara ilişkin son durumu sosyal medya hesabından paylaştı.

Söke ve Milas'taki yangınların havadan ve karadan yapılan etkin müdahalelerle kontrol altına alındığını bildiren Yumaklı, "Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Cansiperane şekilde çalışan orman kahramanlarımıza teşekkür ediyorum. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

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Bakan Yumaklı duyurdu! Aydın ve Muğla'daki yangınlar kontrol altına alındı
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