Bakıcı dehşetinde flaş gelişme! ’Öldürmeye teşebbüs’ itirazı...

Okuyanların da görenlerin de vicdanlarını sızlatan olay geçen ay İstanbul Kadıköy Suadiye'de yaşandı. Türkmenistanlı uyruklu bakıcı Merjen A., 80 yaşındaki Müzeyyen D.'yi gün gün adeta ölüme götürdü. 4 yıldır bakıcılığını yaptığı yaşlı kadına yapmadığını bırakmadı.

Bir gün tokat, bir gün tekme attı. Acımasız bakıcı, bakıma muhtaç yaşlı kadını sürekli darp etti. Şiddetin boyutu öyle büyüktü ki 80 yaşındaki kadın gözyaşlarına boğulup çığlıklar atsa da bakıcı onu saçlarından çekip sürükledi, boğazını sıkıp nefes almasını engelledi, vücudunu ısırdı, boğmaya kalktı, düştüğünde ise kaldırıp tekrar tekrar dövdü.

JET DAVAYA İYİ HAL İNDİRİMLİ JET TAHLİYE

Alzehimer hastası Müzeyyen D.'nin yaşadığı dram kızının şüphelenip eve yerleştirdiği kamera görüntüleriyle ortaya çıktı. Bakıcı suçunu kabul edip tutuklanırken İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı 6 gün içinde dava 'Beden bakımından kendini savunamayacak kişiye eziyet' suçundan 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

İstanbul Anadolu 62. Asliye Ceza Mahkemesi de ilk celse kararını verdi. Tutuklu sanık Merjen A., "Bakım gittikçe zorlaştı. Bundan dolayı da kendime hakim olamadım" dedi.

Mahkeme ise, 'Beden bakımından kendini savunamayacak kişiye eziyet' suçundan' önce 5 yıl hapis cezası verdiği bakıcıya iyi hal indirimi uygulayarak cezayı 4 yıl 2 aya düşürdü ve 26 gündür tutuklu bulunan sanığın tahliyesine hükmetti.

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"BU ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSTÜR"

Yaşlı kadının ailesi alt sınıra yakın olacak şekilde ceza verildiğini ve suçun 'öldürmeye teşebbüs' kapsamında olduğunu belirterek mahkemenin kararına itiraz etti. İtiraz dilekçesinde, cani bakıcının öldürmeye teşebbüs suçundan da yargılanması gerektiği ve bu nedenle mahkemenin görevsiz olduğu kaydedilerek, "mevcut görüntüler eziyetin son derece ağır ve vahim olduğunu gösterdi.

Sanığın üst sınırdan cezalandırılması gerektiğine ilişkin taleplerimiz dikkate alınmadı" denildi.

"GÖRÜNTÜLER SON DERECE AĞIR VE VAHİM"

Sanığın 'öldürmeye teşebbüs' suçundan yargılanmasına gerek duyulmaması, eziyete ilişkin görüntülerin son derece ağır ve vahim olmasına dikkat çekilen dilekçede, acımasız bakıcının üst sınıra yakın olarak cezalandırılması gerekirken alt sınıra yakın ceza verilmesi nedenleri dikkate alınarak İstanbul Anadolu 62. Asliye Ceza Mahkemesi'nin kararının kaldırılmasını talep etti.

İtiraz dilekçesi İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderildi. Şimdi üst mahkemenin itirazla ilgili vereceği karar merak konusu.