Bakırköy Adliyesi’nde 6 Şubat anması

Bakırköy Adalet Sarayı'nda, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatı kaybedenler anıldı. Adliyenin fuaye salonunda yapılan etkinlikte personellerinin deprem bölgesinde çektiği fotoğraflar "Asrın Felaketi 0412 Fotoğraf Sergisi" ismiyle sergilendi. Ayrıca kurucusu Bakırköy Adliyesi Başsavcıvekillerinden Dr. Necip Sarı'nın olduğu Bakırköy Adliye personelleri tarafından kurulan Bakırköy Adliyesi Arama ve Kurtarma Timi (BAKUT) tanıtıldı.

"DÜNYANIN TEK AKREDİTE YARGI ARAMA-KURTARMA EKİBİ HALİNE GELECEĞİZ"

Anmada İstanbul Adliyesi'ne yapılan saldırıyı kınayan Bakırköy Başsavcıvekili Dr. Necip Sarı: "Bundan 1 sene önce belki 100 yılda bir 500 yılda bir gerçekleşecek bir hadise gerçekleşti. Bu deprem ciddi manada ülkemizi sarstı. Binlerce şehidimize neden oldu. Bende Hatay'da 15 gün çalıştım. Orada mümkün olduğu kadar vatanımıza, milletimize ve devletimize yararlı işler yapmaya çalıştık. Döndükten sonra depremle ilgili ne yapılabilir diye düşündüğümüzde yapılması gereken şeylerin başında tedbir almak geliyordu. Bu tedbirlerin kapsamında en önemli şeyin hiçbir adliyede olmayan arama - kurtarma ekibi kurmaktı. Katkılarından dolayı Başsavcımız Hüseyin Gümüş'e teşekkür ederim. Kurduğumuz ekip çeşitli eğitimler aldı. Dünyanın tek akredite yargı arama - kurtarma ekibi haline geleceğiz.

24 GÖREVLİ YER ALIYOR

Bakırköy Adliyesi Arama ve Kurtarma Timinde 2 hakim, 4 yazı işleri müdürü, 10 zabıt katibi, 6 güvenlik görevlisi, 1 temizlik personeli,1 polis memuru ve bazı görevliler bulunuyor.

BAKUT ŞAPKASI HEDİYE EDİLDİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş ve Bakırköy Adalet Komisyon Başkanı Hazar Turan Alim'e günün hatırası olarak BAKUT şapkası hediye edildi. Adliyede düzenlenen anma törenine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş, Bakırköy Adalet Komisyon Başkanı Hazar Turan Alim, hakimler, cumhuriyet savcıları ve adliye personeli katıldı.