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Giriş Tarihi: 5.09.2026 08:47 Son Güncelleme: 5.09.2026 08:57

Bakırköy'de 6 katlı otelde yangın paniği: 12 kişi yaralandı

Bakırköy'de 6 katlı bir otelde çıkan yangında 12 kişi yaralandı, mahsur kalan 7 kişi ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yangın kontrol altına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA Yaşam
Bakırköy’de 6 katlı otelde yangın paniği: 12 kişi yaralandı
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Bakırköy'ün Cevizlik Mahallesi Muhasebeci Sokakta bulunan 6 katlı otelin 1'inci katında saat 06.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

ALEVLER ÜST KATLARA SIÇRADI

Yangın kısa sürede büyüdü ve üst katları sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

12 KİŞİ YARALANDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan 12 kişiye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralılar çevre hastanelere sevk edildi. Otelde mahsur kalan 7 kişi de olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

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YANGINLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri de otel çevresinde güvenlik önlemi alırken yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#BAKIRKÖY

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Bakırköy'de 6 katlı otelde yangın paniği: 12 kişi yaralandı
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