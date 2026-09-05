Bakırköy’de 6 katlı otelde yangın paniği: 12 kişi yaralandı

Bakırköy'ün Cevizlik Mahallesi Muhasebeci Sokakta bulunan 6 katlı otelin 1'inci katında saat 06.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
ALEVLER ÜST KATLARA SIÇRADI
Yangın kısa sürede büyüdü ve üst katları sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
12 KİŞİ YARALANDI
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan 12 kişiye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralılar çevre hastanelere sevk edildi. Otelde mahsur kalan 7 kişi de olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Bakırköy'de 6 katlı otelde yangın çıktı! Vatandaşın panik anları ve yangın anı kameraya böyle yansıdı | Video