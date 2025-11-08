Bakırköy’de akılalmaz olay | Sokak ortasında darbetti yetmedi şikayetçi oldu: Sebebi ise şoke etti!

DARBETTİ YETMEDİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Özaltın'ın yolu kapattığını öne süren kişi araçtan inerek saldırdı. Yere düşen Özaltın'ı yerde de yumruklamaya devam eden saldırganı çevredekiler araya girerek durdurdu. Yüzüne ve başına darbe alan Özaltın, ihbar üzerine gelen ambulans ile hastaneye götürüldü. Gözünde morluk, başında yaralar oluşan iş insanı hastanede tedavi altına alınırken, saldırganın polis merkezine giderek darbettiği Özaltın'dan şikayetçi olduğu öğrenildi.