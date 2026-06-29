Bakırköy’de durdurulan araçtan zehir fışkırdı: Uyuşturucu zulasını öyle bir yere saklamış ki...

TUTUKLANDI

Araçta ve şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda satışa hazır halde paketlenmiş 205,8 gram esrar, 89 bin 100 lira ile 1 cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan M.D., emniyetteki işlemlerinin ardından 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti' suçundan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör