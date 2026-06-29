Haberler Yaşam Haberleri Bakırköy'de durdurulan araçtan zehir fışkırdı: Uyuşturucu zulasını öyle bir yere saklamış ki...
Giriş Tarihi: 29.06.2026 10:47

Bakırköy'de durdurulan araçtan zehir fışkırdı: Uyuşturucu zulasını öyle bir yere saklamış ki...

Bakırköy'de polis ekiplerince durdurulan otomobilin torpido bölümünde oluşturulan gizli bölmede satışa hazır 205,8 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

DHA Yaşam
Bakırköy’de durdurulan araçtan zehir fışkırdı: Uyuşturucu zulasını öyle bir yere saklamış ki...
  • ABONE OL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 25 Haziran'da Bakırköy'de uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Ataköy Mahallesi'nde durumundan şüphelenilen M.D. (24) idaresindeki otomobil durduruldu.

TORPİDE BÖLÜMÜNE UYUŞTURUCU GİZLENMİŞ

Araçta yapılan kontroller sırasında yoğun narkotik madde kokusu alınması üzerine detaylı arama gerçekleştirildi. Aramada, aracın torpido bölümünde mekanizma ile açılan gizli bölmenin uyuşturucu saklamak amacıyla kullanıldığı belirlendi.

Aracın torpidosundaki gizli bölmede uyuşturucu ele geçirildi! Şüpheli tutuklandı | Video

TUTUKLANDI

Araçta ve şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda satışa hazır halde paketlenmiş 205,8 gram esrar, 89 bin 100 lira ile 1 cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan M.D., emniyetteki işlemlerinin ardından 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti' suçundan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#BAKIRKÖY

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakırköy'de durdurulan araçtan zehir fışkırdı: Uyuşturucu zulasını öyle bir yere saklamış ki...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA