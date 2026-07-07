Kaza, saat 16.30 sıralarında Bakırköy Florya Mahallesi Yeşilköy Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Zeytinburnu istikametine giden A.U. (21), idaresindeki 34 DJ 6653 plakalı otomobil, sürücünün hakimiyetinden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki kaldırıma ardından ağaca çarparak takla attı.
Bakırköy'de kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Takla atan araçta sıkışan genç kadın sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Hafif yaralanan sürücü, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerindeki çalışmaların ardından araç çekici yardımıyla kaldırıldı. Kazaya ilişkin başlatılan inceleme sürüyor.