Haberler Yaşam Haberleri Bakırköy’de kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı
Giriş Tarihi: 7.07.2026 20:07 Son Güncelleme: 7.07.2026 20:08

Bakırköy’de kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı

Bakırköy’de, kontrolden çıkarak önce kaldırıma ardından ağaca çarpan otomobil tak attı, kazada sürücü hafif yaralandı.

İHA
Bakırköy’de kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı
  • ABONE OL

Kaza, saat 16.30 sıralarında Bakırköy Florya Mahallesi Yeşilköy Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Zeytinburnu istikametine giden A.U. (21), idaresindeki 34 DJ 6653 plakalı otomobil, sürücünün hakimiyetinden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki kaldırıma ardından ağaca çarparak takla attı.

Bakırköy'de kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Takla atan araçta sıkışan genç kadın sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Hafif yaralanan sürücü, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerindeki çalışmaların ardından araç çekici yardımıyla kaldırıldı. Kazaya ilişkin başlatılan inceleme sürüyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#BAKIRKÖY #ZEYTİNBURNU

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakırköy’de kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA