Bakırköy’deki 'kedi' kavgasında akılalmaz detaylar: O kadın yolu böyle kapatmıştı! Suç dosyası kabarık çıktı...

Olay, 29 Temmuz'da Bakırköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede kedi besleyen Y.A. ile otopark alanında karavanı bulunan F.M. arasında alanın kullanımı nedeniyle bir süredir anlaşmazlık yaşanıyordu. İkili birkaç gün önce birbirini cep telefonu kamerasıyla kaydederek tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine birbirlerine hakaret eden taraflar, daha sonra tehdit ederek kavga etti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, iki şüpheliyi de yakalayarak adli işlemler için polis merkezine götürdü. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

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ÇOK SAYIDA DOSYASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Polis ekiplerinin incelemeleri sırasında Y.A.'nın geçmişe dönük çok sayıda dosyasının bulunduğunu tespit edildi. Y.A.'nın gerçekleştirdiği eylemlerin 'hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneğinin' olup olmadığının belirlenmesi amacıyla harekete geçildi. Y.A., 8 Ağustos'ta ekiplerce yeniden yakalanarak Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Psikiyatri Kliniği'ne sevk edildi ve hastaneye yatışı sağlandı. Konuyla ilgili başlatılan çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör