Bakırköy’deki sır cinayete 9 gözaltı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın X hesabından yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "17.12.2025 tarihinde sabah saatlerinde, ilimiz Bakırköy İlçesi Yeşilköy Mahallesi Eski Havaalanı Caddesi üzerinde 34 NTZ 242 plakalı araç içerisinde seyir halinde iken meydana gelen ve maktul Ünsal BAHÇECİ'nin öldürülmesi ile ilgili olaya ilişkin olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen toplam 9 şüpheli; İstanbul, Tekirdağ, Sinop ve Bursa illerinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili soruşturma, tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."