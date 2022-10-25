’Bakmaya doyulmuyorsun ya çok güzelsin, yerim’ mesajı taciz sayılmadı

İlginç olay, 7 Mayıs 2021'de İzmir'de yaşandı. Ankara'da yaşayan 23 yaşındaki Emre Ç., TikTok fenomeni Büşra Yılmaz'a (26) Instagram'dan "Seni yerim. Sana doyamıyorum. Bakmaya doyulmuyorsun ya çok güzelsin. Günaydın güne yine seni izleyerek başladım" şeklinde mesajlar attı. 1.5 milyon takipçisi olan Büşra Yılmaz avukatı Alperen Cihan Çetinkaya aracılığıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Şüpheli Emre Ç. savunmasında, "Büşra Yılmaz'ı tanımıyorum. Büşra Yılmaz'a kötü amacım olmadan iltifat etmek için bu mesajları attım. Bana rahatsız olduğunu belirtseydi ben bu mesajları yazmazdım.

Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dedi. İddianamede Emre Ç.'nin Büşra Yılmaz'a yönelik farklı tarihlerden birden çok mesaj atarak cinsel saik ile hareket ederek cinsel taciz suçunu zincirleme şekilde işlediği belirtildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı sanık hakkında zincirleme cinsel taciz suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. İddianame İzmir 13. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Sanık Emre Ç. yargılandığı mahkemede beraat etti.

MAHKEME KADINI DEĞİL, TACİZCİYİ KORUDU

Büşra Yılmaz'ın avukatı Alperen Cihan Çetinkaya ile karara itiraz ederek dosyayı istinafa taşıdı. Çetinkaya itiraz dilekçesinde şu ifadelere yer verdi: "Yerel mahkeme, verdiği bu kararla tam olarak hukuku katletmiştir. Hukukun katledildiği, hiçbir hukuki gerekçeye dayanmayan tamamen kişisel kanaatle hukuk katledilerek bir karar verilmiştir. Bu karar tam bir yüz karasıdır.

Kadını değil tacizciyi koruyan zihniyetin tezahürüdür ve düzeltilmesi gerekmektedir. Şöyle ki; hiç kimse ünlü de olsa, milletvekili de olsa, hakim de olsa, savcı da olsa veya ekran yıldızı da olsa kendisine karşı yöneltilen onlarca defa gelen mesaj ile ''seni yerim'', ''sana doyamıyorum'' mesajlarına karşı yerel mahkemenin tabiriyle göğüsleme yükümlülüğü bulunmamaktadır."

BU BİR AĞIR ELEŞTİRİ DEĞİL, TACİZDİR

Avukat Çetinkaya itirazına şu şekilde devam etti: "Bu bir ağır eleştiri değil, bu bir tacizdir. Yerel mahkemenin gerekçesini okurken, gözlerimize inanamadık. Hayretler içerisinde kaldık. Çünkü böyle bir karar toplum vicdanına uygun değildir ve toplum da tartışmalıdır. Sosyal medya fenomeni olan birine ''seni yerim'', ''sana doyamıyorum'' yazmak suç mudur, değil midir? İnsan bunu sineye mi çekmelidir, yoksa mahkeme kararıyla sineye çek mi denmelidir? Bu hususla kamuoyu önünde tartışılmalıdır. Zira aksi bir durumda bu mahkemenin kararı tacizcilerin, sapıkların önünü açacak ve hayatının herhangi bir alanında popüler olan herkesi saldırıya açık hale getirecektir.

Haberlere konu olacak kadar trajikomik bir karardır. Mahkeme, tacizci sanığı bırakmış ve müvekkilimi sorgulamaya başlamıştır, gerekçeli kararda yazanların neredeyse tümü tamamen gerekçe yaratma çabasından başka bir şey değildir. Müvekkilimiz, ünlü bir spor eğitmeni olduğu için sosyal medyada bir fenomendir. Yukarıda açıkladığımız nedenlerle yapılan yargılamada kurulan hukuka aykırı hükmün istinaf yoluyla incelenerek bozulmasına ve şahsın en ağır şekilde cezalandırılmasına karar verilmesini yüksek mahkemenizden arz ve talep ederim."