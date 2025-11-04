Balıkesir beşik gibi

Balıkesır'ın Sındırgı ilçesinde dün saat 15.35'te 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen ve kısa süreli paniğe neden olan sarsıntının, 27 Ekim'de meydana gelen 6.1'lik depremin artçısı olduğu belirtildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Sındırgı'da meydana gelen depremin yerin 11.02 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi. Sarsıntı; İzmir, Bursa, İstanbul, Manisa, Uşak ve çevre illerden de hissedildi. Sındırgı'da daha önceki depremlerde hasar gören metruk binalarda hasar oluştuğu öğrenildi.

"YER ALTINDA VOLKANİK FAALİYET VAR"

Prof. Dr. Okan Tüysüz, yaptığı açıklamada, "Bölgede yer altında volkanik bir faaliyet var ve bu faaliyet fayları etkiliyor. Burada oluşan deprem fırtınası normal. Bu 4.9'luk deprem de bunlardan biri. Burada 15 binden fazla deprem oldu. Bunlar beklenen sarsıntılar. Bu artçılar yılbaşına kadar devam edebilir" dedi.