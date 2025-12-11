Haberler Yaşam Haberleri Balıkesir Sındırgı 4 üzerinde sallandı! 11 Aralık AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesi
Giriş Tarihi: 11.12.2025 14:21

Balıkesir’de sabah saatlerinde hissedilen kuvvetli bir sarsıntı paniğe yol açtı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nden gelen ilk verilere göre, depremin merkez üssü ve büyüklüğü hızla tespit edildi. Balıkesir'de deprem mi oldu? sorusunun yanıtı, resmi kurumlarca teyit edildi. Depremin kaç şiddetinde olduğu ve ilk belirlemelerin ne olduğu merak ediliyor. Sarsıntı, çevre iller İzmir, Bursa ve Çanakkale'den de hissedildi.

Balıkesir'de yaşayan vatandaşlar, hissedilen sarsıntıyla birlikte büyük bir endişe yaşadı. Bölgenin aktif sismik hareketliliği nedeniyle her deprem büyük bir dikkatle takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin anlık ölçümleri, sarsıntının büyüklüğünü ve merkez üssünü hızla kamuoyuyla paylaştı. İşte, Balıkesir deprem bilgileri:

SON DAKİKA: BALIKESİR'DE DEPREM!

Balıkesir Sındırgı merkez üssünde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD tarafından belirlenen bilgilere göre saat 10.06'da gerçekleşen deprem yerin 6.97 km altında kaydedildi.

İşte, detaylar:

Büyüklük:4.9 (Mw)

Yer:Sındırgı (Balıkesir)

Tarih:2025-12-11

Saat:10:06:14 TSİ

Derinlik:6.97 km

