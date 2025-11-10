Balıkesir’de bir deprem daha meydana geldi

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; saat 09.41'de merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 10,38 kilometre derinliğindeki sarsıntı, kısa süreli tedirginliğe neden oldu. Çevre illerden de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı

Balıkesir'de peş peşe depremler | Video

SABAH 05.48 4.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM MEYDANA GELMİŞTİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 05.48'de merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 13.25 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, kısa süreli tedirginliğe neden oldu. Çevre illerden de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.