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Giriş Tarihi: 10.11.2022 22:46

Balıkesir'de eski eş dehşeti! Sokak ortasında başından vurdu

Balıkesir'in Havran ilçesinde ayrıldığı eşi tarafından sokak ortasında tüfekle başından vurulan kadın ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan 1 çocuk annesi kadının hayati tehlikesi sürüyor.

İHA
Balıkesir’de eski eş dehşeti! Sokak ortasında başından vurdu

Edinilen bilgiye göre, Temaşalık Mahallesi Çamdibi yolunda boşandığı eşi Onur K. ile karşılaşan Gülay A. arasında tartışma çıktı. Bir süre sonra kavgaya dönen tartışmada Onur K., eski eşi Gülay A.'ya (21) aracından aldığı tüfekle ateş açtı.

TALİHSİZ KADIN AĞIR YARALANDI

Gülay A., başından aldığı yara ile ağır yaralandı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Gülay A., 112 ambulansı ile önce Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı, ardından da Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Ameliyata alınan Gülay A.'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Olay ile ilgili olarak Edremit Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.

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Balıkesir'de eski eş dehşeti! Sokak ortasında başından vurdu
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