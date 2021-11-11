Balıkesir’de polis memurunun şehit edilmesine ilişkin aranan zanlı yakalandı

Devrim E'nin gasp, yağma, yaralama, ruhsatsız silah bulundurma ve uyuşturucu ticaretinden çok sayıda suç kaydığının olduğu öğrenildi.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, "Havran ilçemizde açtığı ateş sonucu Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurumuz Abdulkadir Güngör'ü şehit ettiği değerlendirilen şüpheli D.E, güvenlik güçlerimizin kapsamlı çalışması neticesinde Edremit'te yakalanarak gözaltına alınmıştır." ifadesine yer verildi.

Olay sonrası yakalanan diğer zanlılar Osman B, Eray Y. ve Meral A. ile Devrim E'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.