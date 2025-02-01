Haberler Yaşam Haberleri Balkona çıkan 2 yaşındaki çocuk birinci kattan caddeye düşüp yaralandı
Giriş Tarihi: 1.2.2025 18:47 Son Güncelleme: 1.2.2025 19:07

Balkona çıkan 2 yaşındaki çocuk birinci kattan caddeye düşüp yaralandı

İstanbul Esenyurt'ta, 3 katlı binanın birinci katında balkona çıkan 2 yaşındaki çocuk, aşağıya düştü. Hastaneye kaldırılan çocuğun yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Balkona çıkan 2 yaşındaki çocuk birinci kattan caddeye düşüp yaralandı

Olay, akşam saat 15.30 sıralarında Esenyurt ilçesi Akçaburgaz Mahallesi Halil Fahri Orman Caddesi 3045'ncı sokakta meydana geldi. 2 yaşındaki Aybars Ç. isimli çocuk evde oyun oynadığı esnada balkona çıktı.

Balkondan sarkan çocuk, dengesini kaybederek 3 katlı apartmanın birinci katında bulunan balkonundan aşağıya düştü. Çocuğun düştüğünü gören çevre sakinleri, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan çocuğun yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesi olmadığı belirtilirken, polisin olayla ilgili incelemesinin sürdüğü öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Balkona çıkan 2 yaşındaki çocuk birinci kattan caddeye düşüp yaralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA