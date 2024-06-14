Balkondan düşen 3 yaşındaki Elisa hayatını kaybetti

Olay Şemdinli ilçesine bağlı Üzümkıran köyünde meydana geldi. 3 yaşındaki Elisa Eslem Fırat, yaşadığı evin ikinci katından balkonundan beton zemine düştü. Ailesinin durumu 112 ekiplerine bildirilmesi üzerine bölgeyi sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede kafasından aldığı darbeyle ağır yaralı olduğu belirlenen talihsiz kız, ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine sevk edildi. Doktorların yaptığı bütün müdahalelere rağmen Elisa Eslem Fırat hayatını kaybetti. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.