Balon balığı yiyen aile zehirlendi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Müfit A. denizden tuttuğu balığı evine götürüp ailesiyle akşam yemeğinde yedi. Zehirlenme belirtilerini fark eden Müfit A., eşi Semire A. (53), kızı Dilan G., damadı Gökyüzü G. (39), gelini Yasenya A. ile torunları Eva G. ve Aren A.'nın da rahatsızlandığını görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Hastaneye kaldırılan 2'si çocuk 7 kişinin yedikleri balon balığından zehirlendiği tespit edildi. 7 kişi daha sonra Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Zehirlenen 2'si çocuk 7 kişinin tedavileri sürüyor. ÇÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Sebe, balon balığının çok güçlü zehir taşıdığını, pişirmekle bu zehrin etkisini yitirmediğini belirterek, "Hastalarımızdan 6'sının genel durumları daha iyi. Ancak bir hastamızı entübe etmek durumunda kaldık" dedi.