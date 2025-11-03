Balonlar Gökçe Zeren bebek için uçuruldu

Ordu'nun Ünye ilçesinde SMA Tip-1 hastası 7,5 aylık Gökçe Zeren Çetinöz için başlatılan kampanya başarıyla tamamlandı. Ünye Devlet Hastanesi'nde görevli Furkan Çetinöz ve Merve Çetinöz çiftinin çocukları SMA Tip 1 tanısı konulan Gökçe Zeren bebek için 12 Mayıs'ta başlatılan yardım kampanyası başarıyla tamamlandı. Gökçe Zeren bebeğin tedavisi için 1 milyon 820 bin dolar bağış yapıldı. Baba Çetinöz, "Bebeğimiz şimdi tedavi olacak ve daha sağlıklı günlere birlikte yürüyeceğiz." diye konuştu. Gökçe Zeren bebek için gökyüzüne balonlar bırakıldı.