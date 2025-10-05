Baltayla kayınvalidesine saldırdı

Ordu'da yaşayan Zeynep B. (32) iki yıl önce boşandığı eşi Ercan Ç.'den (38) bir süredir ölüm tehditleri alıyordu. İddiaya göre, 28 Eylül günü Ünye'nin Ortayılmazlar Mahallesi Kanlıkuyu Sokak üzerinde Ercan Ç. ile Zeynep B. arasında nedeni henüz belirlenemeyen bir tartışma yaşandı. Tartışma sonrası Ercan S., eski eşinin üzerine baltayla saldırdı. Kızını kurtarmak için uzaklaştırmaya çalıştığı damadı tarafından baltayla kafasına darbe alan anne Hatice B. (53) yere yığıldı.Ağır yaralanan kadının yoğun bakımda yaşam mücadelesi sürerken Ercan Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan Zeynep B.'nin eski eşi Ercan Ç. hakkında uzaklaştırma kararı aldığı öğrenilirken caninin daha önce 11 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.