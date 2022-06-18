Bana Masal Anlatma konusu ve oyuncuları: Bana Masal Anlatma filmi nerede çekildi, Suriçi neresi?

Bana Masal Anlatma konusu ve oyuncu kadrosu ile heyecan yaratırken komedi türünün en başarılı yapımlarından biri olmuştu. Başarılı senarist Burak Aksak'ın yazıp yönettiği Bana Masal Anlatma oyuncuları ile izleyenlerden tam not alıyor. Genç oyuncularla usta isimleri bir araya getiren film 2014 yapımı. Peki, Bana Masal Anlatma filmi nerede çekildi, Suriçi neresi? İşte hakkında tüm merak edilenler…