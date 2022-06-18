Bana Masal Anlatma konusu ve oyuncuları: Bana Masal Anlatma filmi nerede çekildi, Suriçi neresi?

Bana Masal Anlatma konusu ve oyuncu kadrosu ile heyecan yaratırken komedi türünün en başarılı yapımlarından biri olmuştu. Başarılı senarist Burak Aksak'ın yazıp yönettiği Bana Masal Anlatma oyuncuları ile izleyenlerden tam not alıyor. Genç oyuncularla usta isimleri bir araya getiren film 2014 yapımı. Peki, Bana Masal Anlatma filmi nerede çekildi, Suriçi neresi? İşte hakkında tüm merak edilenler…
BANA MASAL ANLATMA KONUSU
Delikanlı, kalbi iyilikle dolu, kızlar konusunda şeytanın bacağını kıramamış, çekingen dolmuş şoförü Rıza, doğup büyüdüğü mahallede, esnafın ve mahallelinin göz bebeği olan bir gençtir. Bir gün Rıza'ya bildiği her şeyi unutturup ezber bozduran Ayperi hayatına girer. Sıradan bir mahallede, eskimeyen dostlukların kanatları altındaki iki gencin hikâyesi.
Berat Yenilmez - Yaşar
Ani İpekkaya - Madam
Neslihan Aker - Nalan
Yılmaz Erdoğan - Rıza'nın Babası
Haluk Bilginer - Akbar
Çağlar Ertuğrul - Haşmet
Yunus Şanlı - Yunus Şanlı
BANA MASAL ANLATMA NEREDE ÇEKİLDİ, SURİÇİ NERESİ?
Filmin çekimleri İstanbul Suriçi'nde gerçekleşti. Suriçi Tarihi yarımadaya verilen bir diğer isim.
Suriçi; Haliç, İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi ile çevrili olan; İstanbul şehrinin ilk kurulduğu ve geliştiği bölgeye verilen addırİstanbul'un eski yerleşim yerini işaret eden bu bölge üzerinde Fatih ilçesi başta olmak üzere bölge üzerinde yer alan diğer ilçeler bulunuyor.