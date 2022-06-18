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Giriş Tarihi: 18.6.2022 16:05

Bana Masal Anlatma konusu ve oyuncuları: Bana Masal Anlatma filmi nerede çekildi, Suriçi neresi?

Bana Masal Anlatma konusu ve oyuncuları: Bana Masal Anlatma filmi nerede çekildi, Suriçi neresi?

Bana Masal Anlatma filmi bu akşam Star TV ekranlarında yayında olacak. Efsana Leyla ile Mecnun dizisinden Burak Aksak’ın senarist ve yönetmenliğini yaptığı yapım komedi türünde bir döneme damgasını vurmuştu. Bana Masal Anlatma oyuncuları ve konusu ile ilgi çekerken hala sevilen yapımlar arasında yer alıyor. Peki, Bana Masal Anlatma nerede çekildi, ne zaman, Suriçi neresi? İşte cevaplar…

Bana Masal Anlatma konusu ve oyuncu kadrosu ile heyecan yaratırken komedi türünün en başarılı yapımlarından biri olmuştu. Başarılı senarist Burak Aksak'ın yazıp yönettiği Bana Masal Anlatma oyuncuları ile izleyenlerden tam not alıyor. Genç oyuncularla usta isimleri bir araya getiren film 2014 yapımı. Peki, Bana Masal Anlatma filmi nerede çekildi, Suriçi neresi? İşte hakkında tüm merak edilenler…

BANA MASAL ANLATMA KONUSU

Delikanlı, kalbi iyilikle dolu, kızlar konusunda şeytanın bacağını kıramamış, çekingen dolmuş şoförü Rıza, doğup büyüdüğü mahallede, esnafın ve mahallelinin göz bebeği olan bir gençtir. Bir gün Rıza'ya bildiği her şeyi unutturup ezber bozduran Ayperi hayatına girer. Sıradan bir mahallede, eskimeyen dostlukların kanatları altındaki iki gencin hikâyesi.

BANA MASAL ANLATMA OYUNCULARI

Fatih Artman - Rıza

Hande Doğandemir - Ayperi

Devrim Yakut - Selma

Erdal Tosun - Cemal

Tarık Ünlüoğlu - Timur

Gökçe Bahadır - Neriman

Gürkan Uygun - Jilet Ali

Cihan Ercan - Kubilay

Burcu Biricik - Ezgi

Cengiz Bozkurt - Nafi

Berat Yenilmez - Yaşar

Ani İpekkaya - Madam

Neslihan Aker - Nalan

Yılmaz Erdoğan - Rıza'nın Babası

Haluk Bilginer - Akbar

Çağlar Ertuğrul - Haşmet

Yunus Şanlı - Yunus Şanlı

BANA MASAL ANLATMA NEREDE ÇEKİLDİ, SURİÇİ NERESİ?

Filmin çekimleri İstanbul Suriçi'nde gerçekleşti. Suriçi Tarihi yarımadaya verilen bir diğer isim.

Suriçi; Haliç, İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi ile çevrili olan; İstanbul şehrinin ilk kurulduğu ve geliştiği bölgeye verilen addırİstanbul'un eski yerleşim yerini işaret eden bu bölge üzerinde Fatih ilçesi başta olmak üzere bölge üzerinde yer alan diğer ilçeler bulunuyor.

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Bana Masal Anlatma konusu ve oyuncuları: Bana Masal Anlatma filmi nerede çekildi, Suriçi neresi?
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