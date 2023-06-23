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Giriş Tarihi: 23.6.2023 23:46

Baraj gölünde kaybolan öğretmenden acı haber geldi

Konya’da balık tutmak için gittiği baraj gölünde kaybolan 46 yaşındaki din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni İsmail S.'nin cansız bedenine ulaşıldı

AA
Baraj gölünde kaybolan öğretmenden acı haber geldi

Konya'da balık tutmak için gittiği baraj gölünde kaybolan öğretmeninin cansız bedenine ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olan İsmail S. (46) balık tutmak için dün gece saatlerinde Altınapa Baraj Gölü'ne gitti.

Kendisinden haber alamayan ailesinin kayıp başvurusu üzerine baraj gölünde arama çalışmaları başlatıldı.

Jandarma ekipleriyle Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı balık adamların destek verdiği aramada, öğretmenin cansız bedenine ulaştı.

Gölden çıkarılan İsmail S'nin cesedi otopsi için morga götürüldü.

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Baraj gölünde kaybolan öğretmenden acı haber geldi
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