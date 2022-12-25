Barış Telli kimdir, kaç yaşında ve nereli? Survivor 2023’de yarışacak Ampute Milli Takımı oyuncusu Barış Telli’nin hayatı

Barış Telli, 1989 yılında Kırıkkale'de dünyaya geld. 1993 yılında geçirdiği Trafik kazasında sağ bacağını kaybetti. Pozitif karakteri ve ailesinin büyük destekleriyle bu durum ona bir engel oluşturmadı ve hayalini kurduğu spor kariyerine ilk olarak Nevzat Kankuş 'un öğrencisi olduğu İsmet Aydınlı İlköğretim Okulu'nun cimnastik takımındabaşladı.

2009 YILINDA GOL KRALI OLDU

2005 yılında henüz lise öğrencisiyken Karagücü Ampute Futbol Takımı ile hocası B. Murat Altıntaş vasıtasıyla tanıştı. 2009 yılında 49 golle rekor kırarak Ampute Futbol Süper Ligigol kralı oldu.

Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu'nda öğrenciyken hocası Hacı Ahmet Pekel'in yönlendirmesiyle Paralimpik oyunlara hazırlanmaya başladı.