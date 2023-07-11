Bartın’da Kirazlıköprü Barajı’ndan kontrollü su bırakılıyor

200 İŞ YERİNİN BULUNDUĞU SANAYİ SİTESİNDE TEMİZLİK ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Bartın'da sel taşkınında Bartın Zonguldak yolu üzeri Kuyumcu mevkiinde bulunan 200 iş yerinin bulunduğu Atılım Küçük Sanayi sitesinin yan tarafından geçen dere taştı. Sanayi sitesinde bulunan yaklaşık 200 iş yerine sel suları girdi, zararlar oluştu. Pazar günü ayakkabı atölyesinde mahsur kalan 70 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı helikopteri, arama kurtarma botları ve iş makineleri tarafından kurtarıldı. Suyun çekilmesiyle Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri çamur temizleme çalışması başlattı. Öte yandan sanayi sitesinde hasar tespit çalışmalarına da başlandı.

Selde, sanayi sitesinde 60 kişinin çalıştığı ayakkabı üretim atölyesi de sular altında kaldı. Temizlik çalışmalarının başladığı atölyede bütün ürünler ve makineler kullanılamayacak hale geldi. Ayakkabı atölyesinin sahibi Hasan Genç, sel günü fabrikada olduğunu ve selin bir anda geldiğini, önce kendi canlarını kurtardıklarını belirterek, zararın çok büyük olduğunu söyledi. Sanayi sitesinde plastik üretim atölyesi bulunan Cihan Demir, sel nedeniyle bütün malzemelerinin kullanılamaz hale geldiğini ifade etti.



SEL SONRASINDA ULUS İLÇESİNE ELEKTRİK VE SU VERİLEMİYOR

Bartın'daki sel sonrası Ulus ilçesinde, yamaçlardan gelen sular nedeniyle ilçenin su isale hattında zarar oluştu. Su verilemeyen ilçede, belediye ekipleri çalışma başlatılırken, yaşanan heyelanlar nedeniyle çok sayıda elektrik direği de zarar gördü. Bölgeye elektrik de verilemiyor.

Bartın genelinde bulunan 296 köyde yaklaşık 180'inde heyelanlar yaşanırken, çok sayıda köprünün de zarar gördüğü belirtildi. İl genelinde hasar tespit ve onarım çalışmaları sürüyor.