Bartın’da korkunç kaza! Polisten kaçan şüpheli vali yardımcısına çarptı: O anlar kameraya böyle yansıdı!

KORKUNÇ KAZA KAMERAYA YANSIDI

O anlar kameraya yansırken, motosiklet sürücüsü polis ekibi tarafından yakalandı. Kolundan yaralanan Muhittin Gürel, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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