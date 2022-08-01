Haberler Yaşam Haberleri Başak Marmaray Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Marmaray Başak İstasyonu'na Nasıl Gidilir, Kaç Dakikada Bir Geçiyor?
Giriş Tarihi: 1.8.2022 13:11 Son Güncelleme: 1.8.2022 13:11

Başak Marmaray Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Marmaray Başak İstasyonu'na Nasıl Gidilir, Kaç Dakikada Bir Geçiyor?

Günümüzde toplu taşıma insan hayatının en önemli ulaşım araçlarından biri konumundadır. Özellikle Türkiye’nin en kalabalık şehri olan İstanbul genelinde toplu taşıma gün içerisinde milyonlarca kişi tarafından sıklıkla kullanılmaktadır. Bu toplu ulaşım araçları içinde İstanbul’da büyük yeri olan Marmaray bulunmaktadır. Halkalı – Gebze arası ulaşım için kullanılan Marmaray birçok durağı da kendi içinde barındırmaktadır. Avrupa ve Anadolu Yakası arasında en hızlı ulaşım aracı da yine bu raylı sistem olan Marmaray’dır. Marmaray’ın duraklarının konumları ve diğer bölgelere ulaşımın nasıl olacağı konusu da kişilerin merak ettiği konulardan biridir. Peki, Başak Marmaray Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Marmaray Başak İstasyonu'na Nasıl Gidilir, Kaç Dakikada Bir Geçiyor?

Başak Marmaray Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Marmaray Başak İstasyonu’na Nasıl Gidilir, Kaç Dakikada Bir Geçiyor?

Marmaray'ın artı bir özelliği ise dolmuş, otobüs, metro, tramvay ve vapur durakları ile bağlantısının olması ve başka yerlere geçiş yapacak olan vatandaşların işlerini de kolaylaştırarak büyük avantaj sağlamasıdır. Başak Marmaray İstasyonu'nun nerede bulunduğu ve çevresinde nelerin olduğunun merak edilmesi ulaşım konusundaki soruları da peşinden getirmiştir. Yazımızda bizler de sizleri bilgilendirmek adına Başak Marmaray durağı nerede, yol tarifi ile Marmaray Başak İstasyonu'na nasıl gidilir, kaç dakikada bir geçiyor gibi soruların cevaplarını ayrıntılı olarak verdik. Yazımızın devamını okuyarak bu bilgilere ulaşabilir ve bilgi sahibi olabilirsiniz.

Başak Marmaray Durağı

Başak Marmaray Durağı diğer adıyla Başak Tren İstasyonu, İstanbul'un Anadolu Yakası'nda Kartal ilçesinde bulunmaktadır. Konum olarak Petrol-iş Mahallesi ve Kordonboyu Mahallesi arasında yer alan TCDD'ye ait hemzemin tren istasyonudur. Diğer bazı istasyonların aksine eski bir tarihi olmayan bu istasyon ilk olarak Marmaray Projesi kapsamında inşa edilerek 12 Mart 2019'da hizmete girmiştir. İstasyon TCDD taşımacılık tarafından işletilmekte olup Halkalı – Gebze ve Ataköy – Pendik Banliyö Trenlerine hizmet vermektedir.

Sahil şeridine yakın olan istasyon vatandaşların sahile ulaşımını kolaylaştırıcı bir konumda bulunmaktadır. Bunun dışında Avicenna Umut Hastanesi, Dokuz Palmiye Önü Sahili, Kartal Kızılay Hastanesi, Doğa Koleji Kartal Kampüsü gibi belli başlı noktalara da yakın konumda bulunmaktadır.

Marmaray hattında her 15 dakikada bir tren seferleri olmaktadır. Söğütlüçeşme – Zeytinburnu arası ise her 8 dakikada bir tren seferi yapılmaktadır.

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Marmaray Başak İstasyonu Nerede?

Marmaray Başak İstasyonu, İstanbul Anadolu Yakası'nda Kartal ilçesinde bulunmaktadır. Petrol-iş Mahallesi ile Kordonboyu Mahallesi arasında yer alan istasyon sahile olan yakın konumuyla ve sahil üzerindeki yeşil alanlar ve tesislerle bilinmektedir.

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Başak Marmaray Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Marmaray Başak İstasyonu'na Nasıl Gidilir, Kaç Dakikada Bir Geçiyor?
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