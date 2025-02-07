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Giriş Tarihi: 7.2.2025 10:55 Son Güncelleme: 7.2.2025 11:02

İstanbul'da elektrikli soba faciası! 12 yaşındaki Nazlıcan hayatını kaybetti

İstanbul Başakşehir'de sabah saatlerinde meydana gelen yangın can aldı. Üç katlı bir binanın son katında meydana gelen yangında 5 kişi kendi imkanlarıyla kurtulurken 12 yaşındaki Nazlıcan Pehlivan ise hayatını kaybetti. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı.

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İstanbul’da elektrikli soba faciası! 12 yaşındaki Nazlıcan hayatını kaybetti

Korkunç olay sabah 06.30 sıralarınd İstanbul Başakşehir'e bağlı Güvercintepe Mahallesi Çağlayan sokakta meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan üç katlı bir binanın son katında elektrikli soba kaynaklı bir yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

12 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

Yangın sırasında evde bulunan 6 kişiden 5'i kendi imkanlarıyla evden çıkarak kurtuldu. 12 yaşındaki Nazlıcan Pehlivan ise içerde kaldı ve hayatını kaybetti. İtfaiye ekiplerinin olay yerindeki soğutma çalışmaları devam ediyor. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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İstanbul'da elektrikli soba faciası! 12 yaşındaki Nazlıcan hayatını kaybetti
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