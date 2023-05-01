Haberler Yaşam Haberleri Başakşehir'de öldürülen Ada Uzkul'un cenazesi memleketi Bitlis’e gönderildi
Giriş Tarihi: 1.5.2023 19:14 Son Güncelleme: 1.5.2023 19:57

Başakşehir'de öldürülen Ada Uzkul'un cenazesi memleketi Bitlis’e gönderildi

İstanbul Başakşehir'de aynı iş yerinde çalışan 23 yaşındaki Ada Uzkul'a platonik aşık olan yabancı uyruklu kişi tarafından arkadaşlık teklifini reddedince dehşet saçtı. Önce Ada Uzkul'u vuran yabancı uyruklu şahıs sonra kendini vurarak intihar etti. Yabancı Uyruklu A.K. isimli şahıs olay yerinde hayatını kaybederken Ada Özkul ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Başakşehir’de öldürülen Ada Uzkul’un cenazesi memleketi Bitlis’e gönderildi

Olay, Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde dün gece saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Tekstil atölyesinde muhasebeci olarak çalışan Ada Uzkul'a platonik aşık olan ve aynı iş yerinde çalışan kişi, Uzkul'un evine gitti. Uzkul'u konuşmak için dışarı çağıran kişi, reddedilince yanında getirdiği silahla dehşet saçtı. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen kişi, önce Ada Uzkul'u sonra da kendini vurdu.

Silah seslerini duyan çevredekiler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ada Uzkul'u hastaneye kaldırdı. Başından yaralanan yabancı uyruklu kişinin, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Hastaneye kaldırılan 23 yaşındaki Ada Uzkul da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yabancı uyruklu kişi tarafından başından vurularak hayatını kaybeden Ada Uzkul'un cenazesi defnedilmek üzere memleketi Bitlis'e gönderildi.

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Başakşehir'de öldürülen Ada Uzkul'un cenazesi memleketi Bitlis’e gönderildi
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