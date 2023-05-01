Başakşehir’de öldürülen Ada Uzkul’un cenazesi memleketi Bitlis’e gönderildi

Olay, Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde dün gece saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Tekstil atölyesinde muhasebeci olarak çalışan Ada Uzkul'a platonik aşık olan ve aynı iş yerinde çalışan kişi, Uzkul'un evine gitti. Uzkul'u konuşmak için dışarı çağıran kişi, reddedilince yanında getirdiği silahla dehşet saçtı. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen kişi, önce Ada Uzkul'u sonra da kendini vurdu.

Silah seslerini duyan çevredekiler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ada Uzkul'u hastaneye kaldırdı. Başından yaralanan yabancı uyruklu kişinin, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Hastaneye kaldırılan 23 yaşındaki Ada Uzkul da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yabancı uyruklu kişi tarafından başından vurularak hayatını kaybeden Ada Uzkul'un cenazesi defnedilmek üzere memleketi Bitlis'e gönderildi.