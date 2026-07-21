Başakşehir’de trafikte dehşet saçan magandalara 720 bin TL ceza: O anlar kamerada

720 BİN TL CEZA KESİLDİ, ARAÇLAR TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek" maddesi kapsamında sürücü ve yolcular hakkında işlem yapıldı. Yapılan işlemler kapsamında 5 şahsa toplam 720 bin TL idari para cezası uygulandı.

Olayda kullanılan araçlar 60 gün süreyle trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekilirken, sürücüler S.A. ve E.Ç.'nin sürücü belgelerine de 60 gün süreyle geçici olarak el konuldu.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör