Başıboş köpek sorununa, Beykoz ve Konya modeli

Ankara Keçiören'de başıboş köpeklerin 9 yaşındaki Tunahan Yıldırım'a saldırarak yaralamasının ardından gözler yeniden Tarım ve Orman Bakanlığı ve belediyelere çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla sahipsiz köpekler için çalışma yürüten bakanlık, çalışmalarında sona yaklaştı. Başıboş hayvan sorununa ilişkin, kısırlaştırmaya hız verilmesi, terk edilmenin önüne geçmek için caydırıcı tedbirlerin getirilmesi, köpeklerin sahiplendirilmesinin teşvik edilmesi ve kısırlaştırma ve toplama merkezlerinin kurulması konuları üzerinde duruluyor.Başıboş hayvan sorununa ürettikleri çözümle örnek gösterilen İstanbul Beykoz Belediyesi ve Konya Büyükşehir Belediyesi uygulamalarıyla dikkat çekiyor. Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde barınaklar, kısırlaştırma ünitesi ve tam donanımlı hayvan hastanesiyle yaralı hayvanlara her türlü tıbbi müdahale yapılabiliyor. Merkezde, yılda 10 bin civarında hayvanın tedavisi, 20 binin üzerinde hayvanın aşılanması, 7 binin üzerinde kısırlaştırma ve düzenli olarak bakımı ve beslenmesi yapılıyor. Beykoz Belediyesi'nin 11 dönüm arazi üzerine kurulan Beykoz Hayvan Rehabilitasyon ve Doğal Yaşam Alanı'nda 5 bin sokak hayvanına güvenli ve sağlıklı yaşam olanağı sağlanıyor.Karadeniz'de son yıllarda artan başıboş sokak köpeklerinin popülasyonu dikkat çekiyor. Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illerinde sahipsiz sokak köpeklerinin sayısı 99 bine ulaşırken, artan popülasyonun kısırlaştırmayla kontrol altına alınabileceği belirtiliyor. Cadde ve sokaklarda endişeyle yürüyen bölge halkı ise sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik bir an önce önlem alınmasını istiyor. HAYKONFED Karadeniz Bölge Temsilcisi Kemal Zafer Özdemir, "Rize'de 14 bin, Trabzon'da 10 bin, Giresun'da 7 bin, Ordu'da 8 bin ve Samsun'da 60 bin sokak hayvanı sayımız var. Rize yılda 600 kısırlaştırma yapıyor. Trabzon'da ortalama 400, Giresun'da yaklaşık 300, Ordu'da yılda 1750 ve Samsun'da 4 bin 500 kısırlaştırma yapılıyor. Ortalama 1 hayvanın senede 3 kere doğum yaptığını izliyoruz. Yani 100 hayvanımız 1 yıl sonra 3 bin hayvan oluyor. 10 bin hayvan ise 30 bin hayvan oluyor. Korkunç bir üreme var. Bunun için acilen kısırlaştırma yapılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.Türkiye'nin de gündeminden düşmeyen sokak ve caddelerde başıboş dolanan sahipsiz köpekler birçok ülkede toplum sağlığı sorunu olarak görülüyor. Batılı ülkeler, bu sosyal sorunu yeni yasalar ve düzenlemelerle çözüyor. Sahipsiz hayvanlar toplatılıyor, barınaklara yerleştiriliyor, sahiplendiriliyor ya da uyutuluyor. Örneğin İngiltere, sokaklarında sahipsiz hayvanların görülmediği Avrupa ülkelerinden biri. Tüm köpeklere, sahibinin bilgilerini içeren mikroçip takma zorunluluğu bulunuyor. Ülkede 1 hafta içinde sahiplenilmeyen köpekler uyutuluyor. Almanya ise sahipsiz köpekleri mutlaka barınaklarda topluyor ve sahiplendiri