Başıboş köpekler dehşet saçtı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi tekel depolarının bulunduğu araziden geçmeye çalışan bir çocuk köpeklerin saldırısına uğradı. Çocuğun, köpeklerin saldırısına uğradığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde çocuğun çığlık atarak yardım istediği ve elindeki çuval parçası ile köpeklerin saldırısından kurtulmaya çalıştığı görülüyor. Yaklaşık bir dakika süresince çığlık atan çocuğun yardımına çevrede bulunan bir araç sürücüsü yetişirken köpekler bölgeden uzaklaştı.Kütahya'da 12 yaşındaki çocuk sahipsiz köpeklerin saldırısından kaçmak isterken ayağını kırdı. Mahallede bir ayda üçüncü benzer saldırının yaşandığını belirten mahalle muhtarı, sokak hayvanlarının kontrolsüz şekilde beslenmesine tepki gösterdi. Börekçiler Mahallesi'nde 12 yaşındaki bir çocuk, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Kaçmaya çalışırken ayağını kıran çocuğun tedavi altına alındığı, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Kastamonu'nun Cide ilçesinde çatı işleri ile uğraşan Ünal Demir'e ait kamyonet park halindeyken sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Bir kediyi kovaladıkları değerlendirilen köpekler, aracın altındaki plastik parçalar ve elektrik tesisatını parçaladı. Sabah saatlerinde aracın altındaki kablo ve plastik parçalarını gören Ünal, güvenlik kamerası görüntülerini izledi. Araçta yaklaşık 200 bin liralık bir hasarın oluştuğu belirtildi.