Başına buz kütlesi düşmüştü: 9 yaşındaki Muhammed Emir Ekici’den sevindiren haber geldi

Muş'ta Vali Adil Yazar İlkokulu'nda 4'üncü sınıf öğrencisi olan Muhammed Emir Ekici, dün teneffüste arkadaşıyla birlikte bahçede oynamaya başladı.
Bu sırada Ekici'nin başına 4 katlı okulun çatısından buz kütlesi düştü. Muhammed Emir Ekici yere yığılırken, öğretmenler ve idareciler durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Ağır yaralanan Ekici, gelen ambulansla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Ekici, Diyarbakır Dicle Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Tedavisi süren Muhammed Emir Ekici'nin gözlerini açtığı ve sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.