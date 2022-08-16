Başından vurularak öldürülen adamın katili alt komşusu çıktı

ALKOL ALDILAR

Olay, 26 Temmuz'da Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşı Durmuş Ü. (31) ile buluşan Necati Ersönmez (23), hafif ticari aracıyla gezintiye çıktı. İçki içtikten sonra Ersönmez, eski sevgilisi E.K.'yi (22) görmek istediğini söyledi. Durmuş Ü. ile birlikte E.K.'nin evinin önüne giden Ersönmez, iddiaya göre, sokakta bağırıp, araçtaki pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Bir süre sonra silahlı saldırıya uğrayan Ersönmez, başından vurularak ağır yaralandı.

KİMLİĞİ BELİRSİZ BİR SALDIRI

Arkadaşının yaralandığını gören Durmuş Ü., yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki tıp merkezine giderek, yardım istedi. Ambulansla Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ersönmez tedaviye alınırken, Durmuş Ü. ise emniyete götürüldü. Ersönmez, hastanedeki doktorların müdahalelerine rağmen 3 Ağustos günü hayatını kaybetti. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, silahlı saldırıyı E.K.'nin alt komşusu Anıl Mert L.'nin (28) yaptığını, sokağa çağırdığı arkadaşları H. S. (26), O. Y. (34) ve M. S. (25) ile birlikte motosikletle kaçtıklarını saptadı.