Başından vurularak öldürülen adamın katili alt komşusu çıktı

Adana'da Necati Ersönmez, arkadaşıyla alkol aldıktan bir süre sonra eski sevgilisi E.K.'yı özlediğini ve görmek istediğini söyledi. Arkadaşıyla E.K.'nın evinin önüne giden Necati Ersönmez kadının evinin altında pompalı tüfekle ateş etti. Bağırarak çevreyi rahatsız eden Ersönmez, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğrayarak başından vuruldu. Hastanede yaşamını yitiren Ersönmez'in katil zanlısı E.K.'nın alt katında oturan Anıl Mert L. olduğu ortaya çıktı. Katil zanlısının sokaktaki sesten rahatsız olduğu bu yüzden Ersönmez'i vurduğu öne sürdü.
ALKOL ALDILAR
Olay, 26 Temmuz'da Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşı Durmuş Ü. (31) ile buluşan Necati Ersönmez (23), hafif ticari aracıyla gezintiye çıktı. İçki içtikten sonra Ersönmez, eski sevgilisi E.K.'yi (22) görmek istediğini söyledi. Durmuş Ü. ile birlikte E.K.'nin evinin önüne giden Ersönmez, iddiaya göre, sokakta bağırıp, araçtaki pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Bir süre sonra silahlı saldırıya uğrayan Ersönmez, başından vurularak ağır yaralandı.
KİMLİĞİ BELİRSİZ BİR SALDIRI
Arkadaşının yaralandığını gören Durmuş Ü., yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki tıp merkezine giderek, yardım istedi. Ambulansla Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ersönmez tedaviye alınırken, Durmuş Ü. ise emniyete götürüldü. Ersönmez, hastanedeki doktorların müdahalelerine rağmen 3 Ağustos günü hayatını kaybetti. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, silahlı saldırıyı E.K.'nin alt komşusu Anıl Mert L.'nin (28) yaptığını, sokağa çağırdığı arkadaşları H. S. (26), O. Y. (34) ve M. S. (25) ile birlikte motosikletle kaçtıklarını saptadı.
Polis, şüphelilerin saklandıkları adresleri belirleyip, operasyon için harekete geçti. Özel harekat polislerinin desteğiyle yapılan eş zamanlı baskınlarda 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerden Anıl Mert L., ifadesinde, sokaktaki sesten rahatsız olduğu ve pompalı tüfekle ateş açtığı için Ersönmez'i vurduğunu öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Anıl Mert L., ve diğer 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.