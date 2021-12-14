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Giriş Tarihi: 15.12.2021

Başını beton zemine çarpıp öldü

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Başını beton zemine çarpıp öldü

Ünlü sanatçı Belgin Doruk’un oğlu Aydın Birsel, evinden çıktığı sırada düşerek başını beton zemine çarptı. Hastaneye gitmek istemeyen Birsel, bir süre sonra fenalaşıp hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın yıldızı Belgin Doruk'un 54 yaşındaki oğlu Aydın Birsel, hayatını kaybetti. Olay, Bursa'nın Nilüfer ilçesi Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Aydın Birsel, dün sabah saat 09.00 sıralarında evden çıktığı sırada, kapının önünde fenalaşarak düştü. Başını beton zemine çarpan ve burnu kanayan Birsel, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.



ÖNCE TAKSİ ÇAĞIRDI
Apartmana gelen sağlık ekipleri, tampon yaptıkları Birsel'i hastaneye götürmek istedi. Ancak iyi olduğunu söyleyen Birsel, hastaneye gitmeyi reddetti. Ardından, Mudanya'dan kalkan deniz otobüsü ile İstanbul'a gitmek için taksi çağıran Birsel, araca bineceği sırada fenalaştı. Eve girip eliniyüzünü yıkamak isteyen Birsel, apartmana girdikten sonra, dairesinin önünde yere yığıldı. Durumu gören komşularının ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, Birsel'in öldüğünü belirledi. Birsel'in cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan incelemenin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp'a kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



ANNESİ 26 YIL ÖNCE ÖLMÜŞTÜ
26 Mart 1995'te yaşamını yitiren Belgin Doruk ve yönetmen-senarist Özdemir Birsel'in oğlu olan Aydın Birsel'in, Nilüfer ilçesine bağlı Görükle Dumlupınar Mahallesi'ndeki eve bir ay önce taşındığı öğrenildi. Aydın Birsel'den geriye ise 2013'te düzenlenen Belgin Doruk'u anma etkinliğinde, Türkan Şoray'ın elinden plaket aldığı fotoğraf kaldı.

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Başını beton zemine çarpıp öldü
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