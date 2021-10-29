Başkan Canpolat: Çulhacılık Coğrafi işaret belgesi aldı

Haliliye Belediyesi Geleneksel El Sanatları Merkezinde (GESEM) kurulan atölyelerde, unutulmaya yüz tutmuş meslekler yaşatılıyor. Bu mesleklerden olan ve kayıtlarda 1650 yıllarında Şanlıurfa'yı ziyaret eden Evliya Çelebi'nin, Urfa'da pamuk ipliğinden kapı gibi sağlam bez dokunduğunu, bunun Musul bezinden daha güzel ve temiz olduğunu söylemiyle anlatılan çulhacılık ile ilgili yapılan başvuruların neticesinde Coğrafi İşaret Tescil Belgesi ve Marka Tescil Belgesi alındı.



Başkan Mehmet Canpolat'ta, tescil belgelerinin alınmasıyla ilgili çulhacılık Atölyesini ziyaret etti. Çulha ustası Mehmet Karadaş ile görüşen Başkan Canpolat, tescil belgelerinin alınmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yüz yıllardır süregelen bir mesleği yaşattıklarının altını çizen Başkan Canpolat, şunları kaydetti: "Yüzyıllardır süregelen Şanlıurfa'da şu anda da unutulmaya yüz tutmuş çulha ile ilgili şu anda Coğrafi İşaret Tescil Belgesini almış bulunmaktayız. Yaklaşık 600 yıllık bir geçmişi olan çulhacılığın ve çulha bezinin Şanlıurfa'da tekrar yaşatılması ile ilgili Haliliye Belediyesi olarak gerekli iş ve işlemleri tamamladık. Şu anda bir ustamız var iki tane de çırağı var. Hedefimiz ustamız ile birlikte diğer çırakları yetiştirmek ve bu çulhacılığı, çulha bezini Evliya Çelebi'de seyahatnamesinde bahsediyor. Çulha bezini inşallah sanayileşme ile birlikte ülkemizin ekonomisine sanayisine katma değer olarak kazandırmak istiyoruz. Başkan Mehmet Canpolat, açıklamalarının ardından çulha ustası Mehmet Karadaş ile birlikte çulha yaptı.