Başkan Canpolat: "Spor, sanat, eğitim faaliyetlerimizi gençler için sunmayı aslî vazife olarak kabul ediyoruz"

"19 Mayıs 1919, takvimlerde sadece bir tarih değil; bağımsızlığın, azim ve kararlılığın, Kurtuluş mücadelesinin adıdır. İşgallere karşı direnişin başlangıcı olan bugün, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli dönüm noktasıdır" sözleriyle mesajına başlayan Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, şunları kaydetti: "Türk milleti, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra devlet yönetimin güç kaybına uğratıldığı şartlarda ve ortamda bir çözüm arayışına girmişken; Gazi Mustafa Kemal tarihin seyrini değiştirecek süreci işte bu tarihte başlattı. Gazi Mustafa Kemal, Samsun'a giderken, Anadolu'da Kurtuluş hareketinin milletin gücüyle gerçekleşebileceğinden son derece emindi. Nitekim 19 Mayıs 1919'da başlayan süreç, yurdun dört bir yanına yayılarak, başarıyla ve zaferle neticelendi.

Genç bir subay olan Gazi Mustafa Kemal, Kurtuluş mücadelesinde gençlerin üstün gayretini görmüş ve memleketin geleceğinin, gençlerle inşa edilebileceğini her defasında belirtmiştir. İşte bu yüzden, 19 Mayıs gününü de gençlere armağan etmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk için gençlik demek, manda ve himaye'ye karşı durmak demektir. Gençlik demek, hürriyet ve bağımsızlık için can vermeye hazır olmak demektir. Gençlik demek, alışılagelmiş düzeni reddeden "istikbal" yani gelecek demektir. Geleceğimizin teminatı da gençlerimizdir. Bu anlamlı günde, Haliliye Belediyesi olarak spor, sanat, eğitim faaliyetlerimizi gençler için sunmayı aslî vazife olarak kabul ediyoruz. Gerek kütüphanelerimiz, gerek merkezlerimiz, gerekse de spor salonlarımızla gençlerimize yönelik faaliyetlerimiz devam edecektir. Bu bağlamda; 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını en derin duygularımla kutluyor ve her zaman gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğimizi bir kez daha ifade ediyorum."