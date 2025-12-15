Başkan Durbay öldü sendika eylemi iptal etti

Alınan karar doğrultusunda haftanın ilk günü sendika yöneticileri ve işten çıkarılan 350 işçinin katılımı ile gerçekleştirileceği duyurulan eyleme Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın hayatını kaybetmesi ile iptal edildi. İZBB ve bağlı şirketlerde örgütlü sendika DİSK'e bağlı Genel İş İzmir 1, 2, 3 ve 9 No'lu şubelerden yapılan ortak açıklamada 15 Aralık Pazartesi günü gerçekleştirileceği açıklanan işverenle görüşme ve eylemin, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın vefatı nedeniyle 1 günlüğüne iptal ettiğini duyurdu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, belediye şirketlerinde çalışan 23 bin işçinin Kasım ayı Maaşlarını eksik yatırınca işyerlerinde örgütlü sendika eylem kararı aldı.

ÇIPLAK AYAKLI PROTESTO ÜLKE GENELİNDE SES GETİRMİŞTİ

Geçtiğimiz hafta 2 kez yarım gün iş bırakan işçilerin gerçekleştirdiği çıplak maaşa çıplak ayaklı eylem ülke genelinde büyük ses getirdi.

CHP'Lİ VEKİLLE BİR ARAYA GELECEKLERDİ

Geçtiğimiz hafta Cuma günü sendika ile işveren tekrar masaya oturdu. Yaklaşık 2 saat süren görüşmeden sonuç çıkmayınca sendika bu hafta için yeni eylem planını açıkladı. Açıklanan yeni takvime göre belediyede örgütlü sendika şubelerinin yöneticileri ile şirketlerine iade edilip havuzda beklemeye alınan 350 işçi CHP Sivil Toplum Kuruluşları ve Meslek Örgütlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu ve CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın katılımıyla bir toplantı gerçekleştirecekti.

EYLEM İPTAL EDİLDİ

Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın ölüm haberinin ardından sendika açıklama yaparak 15 Aralık Pazartesi günü yapılacağı duyurulan eylem ve görüşmelerin 1 günlüğüne iptal edildiğini duyurdu.

SENDİKA AÇIKLAMA YAPTI

Sendika tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi:15 Aralık Pazartesi günü saat 14.30'da planlanan görüşme, Şehzadeler Belediye Başkanı Sayın Gülşah Durbay'ın vefatı nedeniyle, CHP heyetinin programında yaşanan değişiklik sebebiyle iptal edilmiştir. Gelişmeler oldukça ayrıca bilgilendirme yapılacaktır. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm Cumhuriyet Halk Partisi camiasına başsağlığı diliyoruz."