Başkan Erdoğan çocuklarla birlikte türkü söyledi! Yeni eğitim öğretim yılı açılış töreninde içleri ısıtan anlar

Küçük kızın bu masum hatırlatması üzerine tebessüm eden Başkan Erdoğan, "Senin kendi şiir kitabın mıydı, sen yazmıştın hem de. Maşallah şu güzelliğe baksana ya. Rabbim bütün güzellikleri onlara vermiş, başarılar diliyorum" dedi.

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