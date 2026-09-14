Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni eğitim öğretim yılı açılış törenine katılarak öğrencilerle bir araya geldi. Tören kapsamında çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Erdoğan, öğrencilerle birlikte türkü söyledi.
Tören sırasında sahneye çıkan öğrencilerin Karadeniz yöresine ait "Çayeli'nden Öteye" türküsünü seslendirdiği anlarda Başkan Erdoğan da onlara eşlik etti. Türkünün ardından çocukların performansını tebrik eden Başkan Erdoğan, derslerinde başarılar diledi.
Başkan Erdoğan çocuklarla birlikte türkü söyledi! Yeni eğitim öğretim yılı açılış töreninde içleri ısıtan anlar | Video
KÜÇÜK BENGÜ İLE GÜLÜMSETEN DİYALOG
Küçük Bengü, "Başkanım, ben size şiir kitabımı hediye etmiştim beni hatırlıyor musunuz, 23 Nisan'da Cumhurbaşkanlığında." ifadelerini kullandı.
Küçük kızın bu masum hatırlatması üzerine tebessüm eden Başkan Erdoğan, "Senin kendi şiir kitabın mıydı, sen yazmıştın hem de. Maşallah şu güzelliğe baksana ya. Rabbim bütün güzellikleri onlara vermiş, başarılar diliyorum" dedi.