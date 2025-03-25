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Giriş Tarihi: 25.3.2025 15:25

Başkan Erdoğan Muhsin Yazıcıoğlu'nu andı

Başkan Recep Tayyip ErdoğanBüyük Birlik Partisi merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu ölümünün 16'ncı yıl dönümünde andı.

DHA
Başkan Erdoğan Muhsin Yazıcıoğlu’nu andı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Vatanına ve milletine büyük bir aşkla bağlı olan; yiğitliği, mücadelesi, samimiyeti ve örnek şahsiyetiyle gönüllerde taht kuran merhum Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi şehadetinin 16'ncı yıl dönümünde rahmetle, hasretle yad ediyorum" ifadesini kullandı. Erdoğan, paylaşımında, Yazıcıoğlu'nun, üzerinde 'Ölüm inançsız insanlar için korkunç bir sondur ama inananlar için ne kadar zevkli bir başlangıçtır' yazan fotoğrafını da yer verdi.

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Başkan Erdoğan Muhsin Yazıcıoğlu'nu andı
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