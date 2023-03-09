İş adamı Kemal Coşkun son yolculuğuna uğurlandı... Başkan Erdoğan da cenazeye katıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bir süredir hastanede tedavisi devam eden ve dün hayatını kaybeden iş adamı Kemal Çoşkun'un cenazesine katılmak üzere Fatih Camii'ne geldi. Burada düzenlenen tören sonrası Coşkun'un cenazesi öğle namazının ardından kılınacak olan cenaze namazının ardından Eyüpsultan'da toprağa verilecek.

COŞKUN ET VE ET MAMULLERİ KURUCUSU KEMAL COŞKUN HAYATINI KAYBETTİ

Alınan bilgiye göre, dün vefat eden Coşkun (86), Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi'nde akciğerlerinde su toplanması ve iç kanama teşhisiyle bir süredir tedavi görüyordu.