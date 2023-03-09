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Giriş Tarihi: 9.3.2023 14:07 Son Güncelleme: 9.3.2023 14:15

İş adamı Kemal Coşkun son yolculuğuna uğurlandı... Başkan Erdoğan da cenazeye katıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden iş adamı Kemal Coşkun’un cenaze törenine katılmak üzere Fatih Camii’ne geldi.

İş adamı Kemal Coşkun son yolculuğuna uğurlandı... Başkan Erdoğan da cenazeye katıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bir süredir hastanede tedavisi devam eden ve dün hayatını kaybeden iş adamı Kemal Çoşkun'un cenazesine katılmak üzere Fatih Camii'ne geldi. Burada düzenlenen tören sonrası Coşkun'un cenazesi öğle namazının ardından kılınacak olan cenaze namazının ardından Eyüpsultan'da toprağa verilecek.

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Alınan bilgiye göre, dün vefat eden Coşkun (86), Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi'nde akciğerlerinde su toplanması ve iç kanama teşhisiyle bir süredir tedavi görüyordu.

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İş adamı Kemal Coşkun son yolculuğuna uğurlandı... Başkan Erdoğan da cenazeye katıldı
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