Başkan Erdoğan’a hakaretlere sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik son günlerde artan hakaret dolu ifadelere bir tepki de magazin yorumcusu Hakan Ural tepki gösterdi,

Hakan Ural'ın İnstagram hesabından yaptığı paylaşımlarında ayrıca şu şu ifadeleri kullandı:

"Halkın oylarıyla seçim kazanan 20 yıldır ülkesine hizmet edip yüzlerce eser kazandırmış Cumhurbaşkanı'na dünya kadar işi varken; ülkesi, halkı için çalışıyorken fütursuzca hakaretler edip, tahrik edip; zorla gündemine getirip sonra utanmadan bunu savunmaya çalışıp fikir özgürlüğü, çağdaşlık, demokrasi, etik, ahlak demek! Diyebilmek! PES. Kimse kendisine durduk yerde tepki verilip yargı önünde hesap verir hale getiriliyor muamelesi yapmasın! Aman ha aman! Düne kadar niye kimse bugün gündem olan kişilerin nerede ne yaptığını ne sormaz bilmezken! Ne oldu da bugün gündemleri önce bir soralım! Belli değerlere tahrik edercesine durup dururken saldır insan huzurunu boz. Memleketin en üst makamlarına fütursuzca alenen hakaret et. Bunca tahriki yap. Cevap gelince yasal işlem. E tabi olunca bağır haykır demokrasi, fikir özgürlüğü de! Vay be, YUH. Hiçbir hayır müsbet bir şey üretemeyen belli siyasi anlayışın sizleri sırf polemik, kavga, kutuplaşma için sahiplenip kullanmasına KANMAYIN! Twitter denen bataklıkta sizi gazlarlar sadece o kadar size kıymet verdikleri için değil asla! Belli siyasi anlayışın lehine geldiği gibi konuşursan 'Sanatçısın' veya 'Vasıflısın'! Aksi halde yalakasın, yandaşsın! Çok demokrat, çok çağdaş, çok nezaketli, çok insan hakçılar, fikir özgürlükçüler ya! YERSEN. Bir de şuna alışmışlar! Hem suçlu olacaklar! Hem de güçlü! Hem de bunların sesi daha çok çıkacak! Çoğunluk haklı olan mağdur olan saldırıya uğrayan susacak pusacak! Vay be ne güzel bir dünya arkadaş ne güzel bir hak adalet anlayışı. Bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır cümlesini kuran atalarımız bugün yapılanları görse bilse kemikleri sızlardı! Ülkesine bunca hizmet etmiş halkı için çalışan insanlarız maruz bırakıldığı, bırakılmaya çalışıldığı saldırılara bak! YAZIKLAR OLSUN. Şunu soran hiç kimse yok Ey ahali: Doğu Akdeniz'den Libya'ya, Azerbaycan'dan Rusya'ya, Amerika'sından tüm Avrupa'sına yedi yirmi dört göz kırpmadan çalışan dünya ile halkı, devleti için mücadele eden Cumhurbaşkanı'nın gündemine bu insanlar nasıl yapıyor da giriyor! Ve artık gram utanma diye bir müessese kalmadı mı her türlü fütursuz tahriklerle bunca ciddi konularla mücadele eden insanların sinirini bozup, üzüp, zamanını çalıp, üstüne algı yaratmaya çalışıp zeytinyağı gibi üste çıkmaya çalışmalar!"