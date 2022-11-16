Başkan Erdoğan’ın G20 Zirvesi’ndeki toplantısına uluslararası basından yoğun ilgi: Herhalde bitirmeye niyetiniz yok

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin uluslararası gündeme dair sorularını yanıtladı.
Başkan Erdoğan'ın Medya Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısı, gazetecilerin yoğun olarak katıldığı toplantılardan biri oldu. Toplantı öncesi güvenlik kontrolünden geçirilen gazeteciler, salon önünde kuyruk oluşturdu.
"HERHALDE BİTİRMEYE NİYETİNİZ YOK"
Başkan Erdoğan, yaklaşık 37 dakika süren basın toplantısında art arda gelen sorular üzerine, gazetecilere yönelik olarak, "Herhalde bitirmeye niyetiniz yok" ifadelerini kullandı.
Zirve için akredite olan 450 medya kuruluşundan 2 bin 346 basın mensubu, günlük Kovid-19 testi vererek "Medya Merkezi"ne alındı.
Güvenlik önlemlerinin üst düzeyde tutulduğu merkezin içinde ve dışında kurulan dev ekranlardan, liderlerin programları izlendi.