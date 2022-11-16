Başkan Erdoğan’ın G20 Zirvesi’ndeki toplantısına uluslararası basından yoğun ilgi: Herhalde bitirmeye niyetiniz yok

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin uluslararası gündeme dair sorularını yanıtladı.

Başkan Erdoğan'ın Medya Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısı, gazetecilerin yoğun olarak katıldığı toplantılardan biri oldu. Toplantı öncesi güvenlik kontrolünden geçirilen gazeteciler, salon önünde kuyruk oluşturdu.