Başkan Erdoğan’ın talimatıyla yüzyılın beyin cerrahına bir onur daha





Aynı yıl Walter Reed, 1951 yılında ise 1809 yılında ise ilk kez laparotomy ve yumurtalık ameliyatını gerçekleştiren Ephraim McDowel anma pulu ile onurlandırıldı. 1956'de Dr. William James ve Charles Horace Mayo'nun anma pulları tedavüle girdi. 1968'de anatomi profesörü olan Oliver Wendel Holmes, 1974'te Amerika'nın ilk kadın hekiminin Elizabeth Blackwell adına pul basıldı. 1978 yılında George Papanicolaou, pap smear ile bu onura layık görüldü. 1981 yılından tanınmış siyahi cerrah Charies R. Drew, 1982'de Dr. Mary Walker anma pulu ile yaşatıldı.