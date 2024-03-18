Başkan Mehmet Erol’den 18 Mart mesajı

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü vesilesiyle bir mesaj yayınladı. Başkan Erol, tarihin dönüm noktalarından biri olan Çanakkale Zaferi'nin milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesindeki önemine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı: "Bugün, Türk milletinin tarih sahnesindeki en büyük kahramanlıklarından biri olan Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümünü gururla ve minnetle kutluyoruz. Çanakkale'de verilen destansı mücadele, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük sevdasının en parlak örneklerinden biridir. Aziz şehitlerimizin kanlarıyla sulanan bu topraklar, bizlere vatan sevgisinin ve fedakarlığın ne olduğunu göstermiştir. Çanakkale Zaferi, sadece askeri bir zafer değil, aynı zamanda birlik ve beraberlik ruhunun en güçlü örneğidir. O günlerde farklı inançlardan, farklı kültürlerden insanlarımız, ortak bir ideal etrafında kenetlenerek düşmana karşı omuz omuza mücadele etmişlerdir. Bu birlik ve beraberlik ruhu, Türk milletinin en büyük güç kaynaklarından biri olmuştur."

ŞEHİTLERİMİZİ VE GAZİLERİMİZİ MİNNETLE ANIYORUZ

Başkan Erol mesajında, "Bugün, Çanakkale'de yaşananları unutmadan, bu toprakları bizlere vatan kılan şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha minnetle anıyoruz. Onların aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyor, bu büyük zaferi milletimizin yüreğindeki özel bir yerde saklıyoruz. Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu zaferin mimarlarına, kahraman askerlerimize ve tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize sağlık ve esenlikler temenni ediyorum. Aziz milletimizin 18 Mart Şehitleri Anma Günü'nü en içten duygularımla kutluyor, Çanakkale ruhunun daima yaşamasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.