Başkan Mitat Songur gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı

Düğün için ailesiyle Ankara'ya giden Besni Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mitat Songur, düğünün ardından memleketi Adıyaman'a dönerken Ankara-Kayseri otoyolunda kaza geçirmişti. Meydana gelen kazada Mitat Songur, Babası, Annesi, Eşi ve çocukları olay yerine gelen Ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Babası ve Annesi yoğun bakıma alınan Mitat Songur yapılan tüm müdahelelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazada vefat eden Mitat Songur'un annesi, babası ağır yaralı olarak tedavi altına alınırken, kazada hafif şekilde yaralan eşi ve küçük kızı taburcu edildi.

Vefat eden Oda Başkanı Mitat Songur için Besni Mustafa Baba Camiinde düzenlenen cenaze töreninde Besni Kaymakamı Çağlar Partal, AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, Besni Belediye Başkanı Mehmet Emre, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Başkan Mitat Songur İncearaplar Köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi.

İki dönemdir oda başkanlığı görevini yapan ve trafik kazasında hayatını kaybeden Mitat Songur'un evli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenildi.