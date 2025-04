Başkan Saygılı, yağmura teslim olan Kemeraltı esnafını paylaşıp CHP’ye sert çıktı!

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Konak Kemeraltı'nda esnafın ve Çeşme'de vatandaşın sel suları altında kalan görüntülerini paylaşarak CHP'ye yüklendi.

Başkan Saygılı, "Her yağmurda aynı manzara, aynı çile, aynı ihmal! Yerli markaları boykot etmekten öteye gidemeyen ideolojik körlük, hemen her doğal afette gözümüzün önünde yaşanan can ve mal kayıplarını görmüyor. Çeyrek asırdır her gelen CHP'li başkan, devraldığı enkazı büyüterek gidiyor. İzmir, altyapısı çökertilmiş bir şehir olarak can çekişmeye devam ediyor. Üzerlerindeki sorumluluğu atmak için 'Hükümet ve AK Parti' ile başlayan vasat cümlelerle, belediyeciliği manipülasyon üzerinden yapanlar için artık deniz tükendi. Bu şehir, beceriksizliğe mahkûm değil!" ifadelerini kullandı.