Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen cinayetinde çarpıcı ifade

2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık, taraf avukatları ve maktullerin yakınları katıldı. Duruşmada tanık olarak dinlenen sanığın annesi Mevlüdiye Şen, oğlunun olaydan sonra eve gelip ağlayarak, "Anne, ağabeyime ateş ettim… Üzerime çok geldiler, inşallah ölmez" dediğini söyledi.

Anne Şen, oğlunun silahı balkona bıraktığını ve ardından evden ayrıldığını belirtti. Savunmasında tanık beyanlarına diyecek bir şey olmadığını ifade eden sanık E.Ç.Ş., tahliyesini talep etti. Cumhuriyet savcısı ise sanığın tutukluluk halinin devamını istedi. Mahkeme heyeti, tüm tarafları dinledikten sonra sanığın mevcut tutukluluk durumunun sürmesine hükmederek duruşmayı 26 Ocak 2026 tarihine erteledi.

NE OLMUŞTU?

Olay, 4 Kasım 2024'te Balışeyh ilçesi TOKİ konutları bölgesinde meydana gelmişti. E.Ç.Ş., Belediye Başkanı Hilmi Şen, koruması Mikayil Çelikkol, Ömer Şengül ve Koray Kaya'yı tabancayla vurmuş, olay yerinde panikleyen bir kişi de düşerek yaralanmıştı. Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Şen ve koruması Çelikkol, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Sanık E.Ç.Ş. gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Başkan Hilmi Şen, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partisi'nden seçilmiş, Temmuz 2024'te partisinden istifa etmişti.