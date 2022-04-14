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Giriş Tarihi: 15.4.2022

Başkanın ehliyetsiz oğlunun hayattan kopardığı Ezgi doktor olmak istiyordu

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Başkanın ehliyetsiz oğlunun hayattan kopardığı Ezgi doktor olmak istiyordu

17 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün çarparak ölümüne yol açtığı Ezgi Yiğit, üniversite sınavlarına hazırlanıyordu. Ezgi’nin hedefi, iki ablası gibi tıp fakültesinde okumaktı. Genç kızın ölümü Yiğit ailesini perişan etti

Gaziantepli Mehmet Şahin ve Emine Gülay çiftinin 3 kızlarının en küçüğü olan Ezgi Yiğit, 9. sınıftan beri hazırlığını yaptığı ve 2 ay sonra gireceği Yükseköğrenim Kurumları Sınavı'nda iyi bir derece yaparak tıp fakültesinde okumak istiyordu. Ezgi'nin okul arkadaşları, "Çok çalışkan bir kızdı. Hedefi ablaları gibi yüksek puan alıp tıp okumaktı. 2 ablası var, ikisinin de çok başarılı öğrencilik hayatları olduğunu söylüyordu.



Kazanmasına da kesin gözüyle bakıyorduk. Bir trafik magandası, arkadaşımızı ve geleceğin bir doktorunu hayattan kopardı. Hak ettiği cezayı çekmesini istiyoruz" dedi. Gaziantep'te okul çıkışı parkta bindiği scooter ile evine giderken 17 yaşındaki ehliyetsiz Osman S.'nin kullandığı lüks aracın çarpması sonucu yaşamını yitiren Ezgi Yiğit (17) gözyaşları arasında toprağa verildi.



Nizip Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Sarı'nın oğlu olan ehliyetsiz sürücü Osman S. de polisteki ifadesinin ardından çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kızlarını gözyaşları arasında toprağa veren Yiğit ailesi, olayın şokunu atlatamadı. Anne Emine Gülay Yiğit'in iğnelerle ayakta durabildiğini söyleyen arkadaşları, "Ailesi perişan oldu. Biz de onlar kadar şaşkın ve üzgünüz. Bir gün önce beraber gülüp eğlendiğimiz arkadaşımızı toprağa verdik. Nasıl olduğunu anlayamadık" diye konuştu. Ezgi'yi anlatan arkadaşları, "Hayat dolu bir insandı. 9. sınıftan beri YKS'ye hazırlanıyordu. Kendini sınava adapte etmişti ve çok başarılıydı. Zaten çok çalışkan bir öğrenciydi. İki ablası var, ikisi de tıpçı. Ezgi de ablaları gibi tıp okuyarak ailedeki 3. doktor olmak istiyordu.



ŞİMAL YOĞUN BAKIMDA
Kazada yaralanan ve Şahinbey Araştırma ve Eğitim Hastanesi'nde yoğum bakım ünitesinde tedavi altına alınan Şimal Toprak'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan kazayı yapan Osman S.'nin olay günü annesinin arabasını alıp kullandığı iddia edildi. S.'nin farklı tarihlerde aynı arabayla video çektirdiği de dikkat çekti. Osman S. ifadesinde "Onlar bana çarptı" dedi.

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Başkanın ehliyetsiz oğlunun hayattan kopardığı Ezgi doktor olmak istiyordu
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