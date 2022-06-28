Haberler Yaşam Haberleri Başkent EDAŞ yoğun yağış ve sel koşullarında kesintisiz enerji mücadelesini sürdürüyor
Giriş Tarihi: 28.6.2022 18:42 Son Güncelleme: 28.6.2022 19:36

Başkent EDAŞ yoğun yağış ve sel koşullarında kesintisiz enerji mücadelesini sürdürüyor

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Başkent EDAŞ yoğun yağış ve sel koşullarında kesintisiz enerji mücadelesini sürdürüyor

Batı Karadeniz’de meydana gelen yoğun yağış ve seller nedeniyle oluşan elektrik arızaları Başkent EDAŞ ekiplerince ivedilikle gideriliyor.

Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. (Başkent EDAŞ) Kastamonu, Bartın, Karabük ve Zonguldak'ta yoğun yağış ve sellerden etkilenen bölgelerdeki elektrik arzının devamı için tüm gücüyle mücadele veriyor.

Önceki hafta alınan meteoroloji tahminleri uyarınca tüm destek ekiplerini teyakkuza geçiren Başkent EDAŞ, tahminlerin netleşmesiyle birlikte kuzeydeki yüksek riskli bölgelere ekiplerin intikalini gerçekleştirdi.

Ayrıca şirket, arıza kaynaklı oluşabilecek ek malzeme tedarikini de yol ve köprülerdeki olası hasara karşı önceden yaparak, hazırlıklarını afet öncesinden tamamladı. Pazar gecesinden itibaren tahminlerin gerçekleşmesi ve afet durumuna geçilmesiyle birlikte Başkent EDAŞ ekipleri tüm gücüyle seferber oldu.

Zorlu şartlarda, İş Sağlığı ve Güvenliği tedbirlerini elden bırakmadan görevlerini yerine getiren ekipler, hem vatandaşların hem de sel ve etkileri ile mücadele eden kamu teşkilatlarının enerji ihtiyacını sağladı. Enerji hatlarının zarar gördüğü noktalara jeneratörler sevk edildi.

1000'İ AŞKIN SAHA ÇALIŞANI, 500'Ü AŞKIN ARAÇLA MÜDAHALE
Bölgedeki mevcut arıza onarım çalışanlarına ek olarak, şirketin hizmet sağladığı diğer illerdeki destek ekipleriyle birlikte afetle mücadele veren çalışan sayısı 1049'a, arazi aracı sayısı 505'e çıkarıldı.

Dağlarda enerji hatlarının geçtiği ancak engebeli arazi ve sık ormanlar nedeniyle çalışanların ulaşmakta zorlandığı hatların kontrolü için, 8 adet insansız hava aracı operatörleriyle birlikte bölgede göreve başladı.

Arıza onarımı normalden uzun sürecek uzaktaki köy ve mahalleler için ise 100 kVA'lık 7 jeneratör ile bölgesel arızların giderilmesi sürecinde kullanılmak üzere 42 portatif jeneratör bölgeye sevk edildi. Ayrıca 4 kepçe, ekiplerin ulaşımında kullanılan güzergâhları temizledi.

SU SEVİYESİ NEDENİYLE GÜVENLİK AMAÇLI KESİNTİLER YAPILDI
Yağışla oluşan heyelanlar nedeniyle yıkılan direk ve şebeke unsurları hızlıca yenilenirken, yerleşim merkezlerinde yükselen su nedeniyle çarpılma riskine karşı tedbir amaçlı enerji kesintileri yapıldı.

Su seviyesinin azalması ile riskin ortadan kalktığı noktalarda şebeke unsurları çamur ve molozdan temizlenerek, enerji güvenli şekilde sağlandı.

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Başkent EDAŞ yoğun yağış ve sel koşullarında kesintisiz enerji mücadelesini sürdürüyor
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