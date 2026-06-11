Başkentte akran cinayeti: Baba laf attı oğlu katletti

Ankara'nın Etimesgut ilçesine bağlı Şeyh Şamil Mahallesi'ndeki bir parkta geçen akşam 16 yaşındaki Kayra Ataman, 17 yaşındaki Talha Erdem Ehlil tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürüldü. İddiaya göre, Özel Sağlık Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Kayra Ataman, parkın çevresinde yürürken Burak Ehlil isimli bir kişiyle karşılaştı. Ehlil, Kayra Ataman'ın yanındaki kız arkadaşına laf atınca, Ataman tepki gösterdi. İddiaya göre Burak Ehlil'in oğlu 17 yaşındaki Talha Erdem Ehlil de olay yerine geldi ve ikili arasındaki tartışmaya müdahil oldu. Cebinden bıçağı çıkaran Talha Erdem Ehlil, Ataman'ı biri kalbinden olmak üzere iki kez bıçakladı. Baba-oğul olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada ağır yaralanan Ataman, olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

'BUNLAR ÇOCUK DEĞİL CANAVAR'

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, baba ve oğlu kıskıvrak yakalayıp iki şüpheliyi de gözaltına alarak emniyete götürdü. Oğlunun ölümünün ardından konuşan baba Hanefi Ataman, yaşadığı acıyı dile getirerek sorumluların en ağır cezayı almasını istedi. Ataman, "Kız arkadaşıyla yolda yürürken sarhoş birisi çıkmış karşısına. Kıza laf atmış, oğlum da tepki göstermiş. Daha sonra laf atan kişinin oğlu olaya karışmış. Oğlumu kalbinden iki kez bıçaklamış. Ciğerim yanıyor, gözyaşlarım sel oldu. Adalet istiyorum, saldırganlar gereken cezayı alsın. Bir tanecik oğlumu kara toprağa vereceğim. Çocuğun yanında bıçak olur mu, bunlar çocuk değil canavar. Sadece adalet istiyorum, hak ettikleri cezayı bulsunlar. Oğlum olay günü kız arkadaşının çağırması üzerine parka gitti. Devamlı konuştuğu bir arkadaşıymış ama sevgilisi olduğunu hiç duymadık. Olayın nasıl başladığını soruşturma ortaya çıkaracak. Biz bu işin peşini bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

'ARTIK ÇOCUKLAR ÖLMESİN'

Acılı anne Emine Ataman ise gözyaşları içinde adalet çağrısında bulundu, "Melek gibiydi benim oğlum. Kimseye zararı olmazdı. Özel harekât olmak istiyordu, yurtdışında gitmek istiyordu. Adalet istiyorum, artık çocuklar ölmesin" ifadelerini kullandı. Halası Kevser Güneş ise "Çok merhametli, çok efendi bir çocuktu. Daha 16 yaşındaydı. Bıçakla, silahla işi olmazdı. Böyle bir acıyı yaşamayı kimse hak etmiyor" ifadelerini kullandı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Ataman'ın cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alındı. Ataman'ın cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'na götürülerek defnedildi. Emine ve Hanifi Ataman çiftinin 4 çocuğundan tek oğlu Kayra Ataman'ın ailesiyle birlikte doğum günü kutladığı görüntüler ortaya çıktı.